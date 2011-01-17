Художественное программирование и диковинный дизайн. Иконко- и иллюстропись
Студент-дипломник 6-го курса МГТУ им. Баумана, факультета Робототехнических систем, увлёкшийся прекрасным, б...
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Заказ был выполнен точно в срок, сделано всё качественно, как со стороны дизайна, так и со стороны кода. Только положительные отзывы, человек знает свое дело! =)
Ответный отзыв
Свою работу я старался выполнить качественно. У заказчика претензий к результату не возникло - похоже, в понимании качества мы с ним в едином порыве сошлись)