kukuyok

Пётр kukuyok

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Художественное программирование и диковинный дизайн. Иконко- и иллюстропись

Студент-дипломник 6-го курса МГТУ им. Баумана, факультета Робототехнических систем, увлёкшийся прекрасным, б...

Портфолио

Отзывы заказчиков

ArtDark
Артем 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужна качественная шапка сайта с лого.
Заказ был выполнен точно в срок, сделано всё качественно, как со стороны дизайна, так и со стороны кода. Только положительные отзывы, человек знает свое дело! =)
Свою работу я старался выполнить качественно. У заказчика претензий к результату не возникло - похоже, в понимании качества мы с ним в едином порыве сошлись)
Ответный отзыв