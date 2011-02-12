Дизайн сайта онлайн консультаций

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Завершен8 заявок487 просмотров

ТЗ во вложениии. В заявках просьба указывать сроки и цену, а также ссылку на портфолио.

14 лет назад
webivanz
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$150
5 дней
Отличный дизайнер. Очень приятная в общении. С понимаем относится к правкам. Остался доволен на 100%
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Приятно удивил полным и подробным ТЗ. С оплатой без проблем. Рекомендую потенциальным исполнителям и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Елена.

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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