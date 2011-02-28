Верстка и программирование интернет магазина.
- $310Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $310
Верстка и программирование интернет магазина.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
ТЗ во вложенииСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Существует сайт http://smsticket.org.ua/ Требуется его редизайн и верстка этого дизайна.(Программирование НЕ требуется) Дизайн требуется в стиле http://booking.uz.gov.ua/ru/ (именно стиле, а не слизать и переделать). Нравится тем, что все необходимое умещается в одной ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать сервис по функционалу базово аналогичный chatroulette с некоторыми особенностями: 1)Несколько комнат с возможностью выбора конкретной при загрузке сайта а также переключением между ними. 2)Возможность ограничить собеседника по его географическому положение(Например выбирать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ТЗ во вложенииСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
1)Настроить на линукс сервере корректную маршрутизацию ipv6 подсети /64 2)Поднять squid либо модифицировать текущий для работы в качестве анонимной ipv6(ipv6+ipv4 в случае модификации) с round robin перебором ip для исходящего соединения.Системное администрирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
ТЗ+JPEG макеты во вложении. Уточнения по верстке Для верстки будут преставлены полноценные PSD макеты со слоями и прочим. Дополнительно будет страница контакты, которая сейчас не представлена в дизайне. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Детальное описание в ПриложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Детальное описание в ТЗ. Если будут доп. вопросы - пишите в личку. Желательно указать цену и сроки по каждой задаче из ТЗ и по каждому ее варианту.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
ТЗ во вложениии. В заявках просьба указывать сроки и цену, а также ссылку на портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад