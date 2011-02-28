Сотрудничеством в целом недоволен. Сроки не выдержаны(8,5 дней вместо 6ти обещанных). Скругленные углы, которые были требованием верстки, почему-то реализованы через программное преобразование картинок при загрузке. Очень много изначальных недоработок по ТЗ и недочиток ТЗ на вылавливание которых пришлось потратить много времени. Из положительного, в конце-концов все заработало как надо и сайт таки был приведен в соответсвие ТЗ. P.S. В процесе эксплуатации также выяснилось, что фотослайдер чудесным образом сжирает все ядро процессора. А часть исправленных недочетов, оказались недоисправленными и снова проявились в процессе эксплуатации. Придется теперь тратить свое время на их исправление(