webivanz

Иван webivanz

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Yakubina
Николай 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$310
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин детской одежды
Было очень приятно работать, в ТЗ все было четко описано. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Был очень приятно удивлен сроками, ценой и четкой выдержкой сроков. Рекомендую!
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mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
$175
8 баллов
11 лет назад
Верстка и программирование сайта
JavaScript
ккк
Сотрудничеством в целом недоволен. Сроки не выдержаны(8,5 дней вместо 6ти обещанных). Скругленные углы, которые были требованием верстки, почему-то реализованы через программное преобразование картинок при загрузке. Очень много изначальных недоработок по ТЗ и недочиток ТЗ на вылавливание которых пришлось потратить много времени. Из положительного, в конце-концов все заработало как надо и сайт таки был приведен в соответсвие ТЗ. P.S. В процесе эксплуатации также выяснилось, что фотослайдер чудесным образом сжирает все ядро процессора. А часть исправленных недочетов, оказались недоисправленными и снова проявились в процессе эксплуатации. Придется теперь тратить свое время на их исправление(
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Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для Am1GO. Ipv6 прокси
Сотрудничеством с Иваном абсолютно доволен. Несмотря на возникшие трудности в процессе реализации, со стороны заказчика было полное понимание ситуации. Оплата было произведена в полной объёме сразу по завершению проекта. Всем рекомендую!
Огромное спасибо за очередное качественное решение совершенно нестандартной задачи, даже при наличии непредвиденных сложностей! Доволен сотрудничеством на все 100%!
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action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта. Персонально для action-studio
Сотрудничеством с Иваном чрезвычайно довольна! Оплата в срок, четкое ТЗ, приятное общение. Рекомендую!
Огромное спасибо Лене, за отличный дизайн, море терпения и понимания! Доволен сотрудничество на 200% Очень рекомендую всем!
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Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Поднять на сервере сложную прокси
Сотрудничеством доволен, оплата произведена в срок. Рекомендую.
Оперативно, четко и качественно исполнил довольно сложную и нестандартную настройку сервера. Рекомендую к сотрудничеству.
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