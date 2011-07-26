Персональный проект для Am1GO. Ipv6 прокси

$200
Системное администрированиеЗавершен1 заявка132 просмотра
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1)Настроить на линукс сервере корректную маршрутизацию ipv6 подсети /64

2)Поднять squid либо модифицировать текущий для работы в качестве анонимной ipv6(ipv6+ipv4 в случае модификации) с round robin перебором ip для исходящего соединения.

12 лет назад
webivanz
Иван 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Am1GO
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
7 дней
Огромное спасибо за очередное качественное решение совершенно нестандартной задачи, даже при наличии непредвиденных сложностей! Доволен сотрудничеством на все 100%!
Сотрудничеством с Иваном абсолютно доволен. Несмотря на возникшие трудности в процессе реализации, со стороны заказчика было полное понимание ситуации. Оплата было произведена в полной объёме сразу по завершению проекта. Всем рекомендую!