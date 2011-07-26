Ошибка заключается в том что при подключении по рдп ОТКАЗ ДОСТУПА,как в локалке так и удаленно. Вин серв 2008,доступ есть через программу удаленного администрирования.
Персональный проект для Am1GO. Ipv6 прокси
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1)Настроить на линукс сервере корректную маршрутизацию ipv6 подсети /64
2)Поднять squid либо модифицировать текущий для работы в качестве анонимной ipv6(ipv6+ipv4 в случае модификации) с round robin перебором ip для исходящего соединения.
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