Привести в соответствие к Symfony.

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Нужен сисадмин. Нужно исправить все Warning-и.

И прописать один новый DocumentRoot.

__

[[WARNING]] PHP-XML module is installed: FAILED

*** Install and enable the php-xml module (required by Propel) ***

[[WARNING]] XSL module is installed: FAILED

*** Install and enable the XSL module (recommended for Propel) ***

[[WARNING]] The posix_isatty() is available: FAILED

*** Install and enable the php_posix extension (used to colorized the CLI output) ***

[[WARNING]] A PHP accelerator is installed: FAILED

*** Install a PHP accelerator like APC (highly recommended) ***

[[WARNING]] php.ini has short_open_tag set to off: FAILED

*** Set it to off in php.ini ***

13 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад