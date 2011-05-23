Привести в соответствие к Symfony.

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сисадмин. Нужно исправить все Warning-и.
И прописать один новый DocumentRoot.
__
[[WARNING]] PHP-XML module is installed: FAILED
*** Install and enable the php-xml module (required by Propel) ***
[[WARNING]] XSL module is installed: FAILED
*** Install and enable the XSL module (recommended for Propel) ***
[[WARNING]] The posix_isatty() is available: FAILED
*** Install and enable the php_posix extension (used to colorized the CLI output) ***
[[WARNING]] A PHP accelerator is installed: FAILED
*** Install a PHP accelerator like APC (highly recommended) ***
[[WARNING]] php.ini has short_open_tag set to off: FAILED
*** Set it to off in php.ini ***
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