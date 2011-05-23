Привести в соответствие к Symfony.

Есть выделенный сервер (на площадке Hetzner.de, если это о чем-то говорит) с минимальной установкой Debian Squeeze. Есть два внешних IP-адреса и 2 MAC-адреса. Нужна коротенькая инструкция, следуя которой можно настроить на этом сервере KVM с ...