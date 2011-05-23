Настройка Debian+KVM

Есть выделенный сервер (на площадке Hetzner.de, если это о чем-то говорит) с минимальной установкой Debian Squeeze. Есть два внешних IP-адреса и 2 MAC-адреса.

Нужна коротенькая инструкция, следуя которой можно настроить на этом сервере KVM с виртуальной Windows-машиной, чтобы она откликалась на один из IP-адресов. Т.е. один IP на хост, второй IP на VM. Инструкция должна экстраполироваться на случай появления дополнительной VM (с дополнительным IP), а также содержать инструкции по организации Host+VM машин в "локальную сеть" внутри хоста.

Инструкция не обязана быть пространной, главное, чтобы она была достаточной для воспроизведения процесса настройки.