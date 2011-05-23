Поставить Oracle 10.2 на Ubuntu 11.04

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок202 просмотра
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Поставить Oracle 10.2 на Ubuntu 11.04 и заставить его работать с php.

OracleUbuntu
13 лет назад
stas_du
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад