Нужна консультация по настройке git

$50
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Нужно настроить git-репозитории на сервере и связку этих репозиториев с eclipse через плагин egit

13 лет назад
rocketmind
Agency Rocketmind 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад