Администрирование

Есть VPS. Нужно настроить сервер для Ruby on Rails. Поодключать все дебаги и максимально оптимизировать под Production.
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Необходимо настроить работу сайта.
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