Убрать фильтр ip

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок246 просмотров
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Есть сервер. На сервере стоит centos и бежит iptables, соответственно есть фильтр по ip. доступ по ссш разрешен только для определенных ip или с помощью кнокера. Требуется убрать фильтрацию по ip для доступа по ssh и ftp.

13 лет назад
duxxlless
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад