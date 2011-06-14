Восстановить Redmine

Системное администрированиеЗавершен1 заявка248 просмотров
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После обновления сервера упал Redmine

13 лет назад
semen256
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Супер
Приятный адекватный заказчик