Настроить Git

Системное администрированиеЗавершен7 заявок205 просмотров
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Приветствую.

Ищем гуру системного администрирования с опытом не менее 5-ти лет.

На данный момент необходимо поставить Git.

В процессе необходимо оперативно решать возникающие вопросы.

Оплата: Яндекс

Skype: igorjuly

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
Выбранный исполнитель
remote-admin
Дмитрий 
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$35
1 день
Очень оперативно, без лишних вопросов. Рекомендую.
Корректно поставлена задача, приятно работать с Заказчиком.