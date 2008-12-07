remote-admin

Дмитрий remote-admin

 
44 годаУкраина/Киев
20 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональный системный администратор и high load оптимизатор.

- круглосуточная техническая поддержка и обслуживание

- услуги по удаленному администрированию серверов

- оптимизация высоконагруженных веб-проектов

- высокопроизводительные решения для хостинга и веб-сайтов

- ИТ консультации

- настройка безопасности

- услуги веб-хостинга

- коммерческая поддержка Nginx

Linux/FreeBSD:

- установка, настройка сервисов и серверов;

- проверка и настройка безопасности на серверах;

- upgrade/update софта на серверах;

- проверка и оптимизация настроек сервисов (apache, mysql и прочих);

- оптимизация и настройка ядра системы, сборка специфических ядер;

- настройка firewall;

- удаленный upgrade на новую версию (Например: FreeBSD 4.7->5.0)

Windows 2000:

- настройка сервисов;

- проверка и оптимизация уже установленных сервисов;

- оптимизация настроек TCP/IP и защиты сервера;

Дополнительные услуги:

- высокопроизводительные решения на базе вэб-сервера nginx

- fastcgi решения (python, ruby, perl, php, c/c++)

- берем на обслуживание сервера;

- срочное решение проблем с серверами;

- создание решений на основе Linux/Unix;

- консультации;

- установка cgi скриптов;

- проверка cgi скриптов на бэкдоры и прочее;

- настройка VPN и решений на базе VPN;

PHPPythonMySQLLinuxNginxApachePerlFreeBSD
Отзывы заказчиков
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
$35
10 баллов
13 лет назад
Настроить Git
Очень оперативно, без лишних вопросов. Рекомендую.
Корректно поставлена задача, приятно работать с Заказчиком.
Ответный отзыв
kxknet
46 летПортугалия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
$14
10 баллов
13 лет назад
Нужно переписать .htaccess под nginx
Отличный исполнитель, сделано быстро и без понтов
Достойный Заказчик, все корректно и четко.
Ответный отзыв
sergey3080
Sergey Ju 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Мониторинг и настройка сервера
Спасибо Дмитрию огромное! Обращался ко многим исполнителям, но как слышат ISP панель - опускают руки. Связываться не будем. Дмитрий все восстановил и настроил - работает как часы. Сделал намного больше чем было в ТЗ, дал дополнительные рекомендации, настроил безопасность и все за те же деньги. Рекомендую!
Все прошло отлично.
Ответный отзыв
Системное администрирование
3 отзыва
$20/час
от 1 часа
#41
Служба поддержки
нет отзывов
$20/час
от 1 часа
#242