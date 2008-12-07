Спасибо Дмитрию огромное! Обращался ко многим исполнителям, но как слышат ISP панель - опускают руки. Связываться не будем. Дмитрий все восстановил и настроил - работает как часы. Сделал намного больше чем было в ТЗ, дал дополнительные рекомендации, настроил безопасность и все за те же деньги. Рекомендую!