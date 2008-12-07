- круглосуточная техническая поддержка и обслуживание
- услуги по удаленному администрированию серверов
- оптимизация высоконагруженных веб-проектов
- высокопроизводительные решения для хостинга и веб-сайтов
- ИТ консультации
- настройка безопасности
- услуги веб-хостинга
- коммерческая поддержка Nginx
Linux/FreeBSD:
- установка, настройка сервисов и серверов;
- проверка и настройка безопасности на серверах;
- upgrade/update софта на серверах;
- проверка и оптимизация настроек сервисов (apache, mysql и прочих);
- оптимизация и настройка ядра системы, сборка специфических ядер;
- настройка firewall;
- удаленный upgrade на новую версию (Например: FreeBSD 4.7->5.0)
Windows 2000:
- настройка сервисов;
- проверка и оптимизация уже установленных сервисов;
- оптимизация настроек TCP/IP и защиты сервера;
Дополнительные услуги:
- высокопроизводительные решения на базе вэб-сервера nginx
- fastcgi решения (python, ruby, perl, php, c/c++)
- берем на обслуживание сервера;
- срочное решение проблем с серверами;
- создание решений на основе Linux/Unix;
- консультации;
- установка cgi скриптов;
- проверка cgi скриптов на бэкдоры и прочее;
- настройка VPN и решений на базе VPN;