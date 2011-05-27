Настроить Production Server для Ruby on Rails

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Есть VPS. Нужно настроить сервер для Ruby on Rails.

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13 лет назад
duzzer
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад