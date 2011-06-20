Необходима настройка сервера

Системное администрированиеЗавершен2 заявки182 просмотра
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Сервер AMD Athlon 64 X2 4200, 2 GB DDR2. 3 сайта, посещаемостью около 10к уников в сутки. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, панель isp manager.

На данный момент падает через несколько часов после перезагрузки, приходится перезагружать опять.

Нужно выявить причину, пофиксить, поставить понятную систему мониторинга, и желательно починить ошибку Nginx - почему-то не определяется IP адрес пользователя. Если с nginx не работали - не беда, но укажите в заявке.

13 лет назад
Cox10
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$50
1 день
Благодарствую - сервер настроен и работает. Очень рад, что выбрал именно Семена - очень пунктуальный человек, знающий свое дело.
Очень адекватный и приятный заказчик