Необходима настройка сервера

Необходимо настроить работу сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервер AMD Athlon 64 X2 4200, 2 GB DDR2. 3 сайта, посещаемостью около 10к уников в сутки. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, панель isp manager.
На данный момент падает через несколько часов после перезагрузки, приходится перезагружать опять.
Нужно выявить причину, пофиксить, поставить понятную систему мониторинга, и желательно починить ошибку Nginx - почему-то не определяется IP адрес пользователя. Если с nginx не работали - не беда, но укажите в заявке.
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