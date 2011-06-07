Найти и убрать ошибку подключения по рдп

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Ошибка заключается в том что при подключении по рдп ОТКАЗ ДОСТУПА,как в локалке так и удаленно.

Вин серв 2008,доступ есть через программу удаленного администрирования.

12 лет назад
Lukas1
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад