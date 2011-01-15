Нужно разработать не нагруженный игровой шаблон разработка должна руководиться тремя основными критериями 1. Восприятие 2. Юзабельность 3. Функциональность Пассивно должны учитываться "Красота" и "Крутость" ...
Дизайн сайта по продаже игровой валюты
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходимо нарисовать дизайн сайта по продаже игровых валют
Вот краткое ТЗ:
Название сайта: wow-gold.biz
Стилистика: Сайт должен быть таким, чтобы сразу ассоциировался с игрой world of warcraft, но при этом он не должен быть полностью в данной стилистике (например дизайн вроде этого http://armageddon.me/ не подойдет). Сайт должен быть удобным - это главное условие, а так же он должен быть солидным бизнес сайтом, не смотря на тематику.
Разделы сайта: Купить, Продать, Услуги, О компании, Соглашение. Так же должен быть отдельно "Онлайн консультант" и должны быть предусмотрены контактные данные (скайп, аська, ссылка на сертификат Webmoney и отображение BL)
В макете должны быть проработаны так же стили текста, заголовков, списков и форм.
Сайт в две колонки, фиксированной ширины
Порядок работы:
Дизайнер предоставляет минимум 3 варианта дизайна, разной стилистики. Я выбираю один из них и при необходимости вношу корректировки, после чего данные корректировки вносятся и я произвожу оплату, а Вы высылаете мне макет psd, с дизайном, где все красиво разложено по группам и подписано.
Расчет webmoney или почтовый/банковский перевод на Ваше усмотрение.
Приоритет в выборе исполнителя будет по срокам, цене, портфолио (именно в таком порядке)
Если Вы так же умеете верстать, то в дальнейшем понадобится верстка (стоимость озвучивайте отдельно)
Заявки скрыты, так что без лишней надобности прошу в ЛС не писать, пишите в проекте, если будут вопросы - задавайте и оставляйте координаты для связи - я сам с Вами свяжусь
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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