Дизайн сайта по продаже игровой валюты

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Необходимо нарисовать дизайн сайта по продаже игровых валют

Вот краткое ТЗ:

Название сайта: wow-gold.biz

Стилистика: Сайт должен быть таким, чтобы сразу ассоциировался с игрой world of warcraft, но при этом он не должен быть полностью в данной стилистике (например дизайн вроде этого http://armageddon.me/ не подойдет). Сайт должен быть удобным - это главное условие, а так же он должен быть солидным бизнес сайтом, не смотря на тематику.

Разделы сайта: Купить, Продать, Услуги, О компании, Соглашение. Так же должен быть отдельно "Онлайн консультант" и должны быть предусмотрены контактные данные (скайп, аська, ссылка на сертификат Webmoney и отображение BL)

В макете должны быть проработаны так же стили текста, заголовков, списков и форм.

Сайт в две колонки, фиксированной ширины

Порядок работы:

Дизайнер предоставляет минимум 3 варианта дизайна, разной стилистики. Я выбираю один из них и при необходимости вношу корректировки, после чего данные корректировки вносятся и я произвожу оплату, а Вы высылаете мне макет psd, с дизайном, где все красиво разложено по группам и подписано.

Расчет webmoney или почтовый/банковский перевод на Ваше усмотрение.

Приоритет в выборе исполнителя будет по срокам, цене, портфолио (именно в таком порядке)

Если Вы так же умеете верстать, то в дальнейшем понадобится верстка (стоимость озвучивайте отдельно)

Заявки скрыты, так что без лишней надобности прошу в ЛС не писать, пишите в проекте, если будут вопросы - задавайте и оставляйте координаты для связи - я сам с Вами свяжусь