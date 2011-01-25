Дизайн сайта

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Завершен40 заявок407 просмотров

Нужен дизайн главной страницы для товарной биржи+внутренняя. Бюджет до 150 у.е.

Бриф и ТЗ на дизайн есть. Сроки 5-6 дней. Строгий стиль корпоративного сайта

14 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
$150
5 дней
Проект выполнен на отлично!В срок, грамотно, и профессионально! Спасибо! Верю, что мы продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик. Грамотный, готовый к обсуждению, приятный в общении. Все работы по проекту велись спокойно и приятно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад