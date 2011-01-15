Дизайн для Exchangemonitor.ru

Нужно сграбить шаблон сайта djgid(точка)ru на движке vamshop и поставить на этот же движок. + Сделать его 3-х колоночным как оригинальный вамшоповский и добавить баннерный блок. Дизайн менять не надо, сам потом поменяю. Просьба указывать ...