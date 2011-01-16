Дизайн для магазина цветов

Нужно сделать дизайн (отрисовать и сверстать под движок) для персональной страницы флориста. Концепция такая - это будет несложный визитка-магазин на основе ShopScript Lego Free (он уже установлен, но можем выбрать и другой движок, только бесплатный). Пример стилистики - в приложении, цветовая гамма обсуждается, главное сайт должен выглядеть престижно, но не тяжело. Примерная конструкция и функционал вот такой http://www.buket99.ru/.

Бюджет ограничен. Сроки не горят (в рамках разумного).

Желательно чтобы исполнитель имел опыт работы с SS Free Lego. Жду предложений с ссылками на портфолио и ценами. Более детально обсудим с откликнувшимися кандидатами.