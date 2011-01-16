Требуется создать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка277 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Я хочу создать сайт на wordpress или joomla . Вообще мне нужен только дизайн, но если кто готов недорого взяться за весь проект то пожалуйста, буду очень рад! Тематика сайта: Поэзия, творчество, статьи, искусство. А вообщем идея ваша. Сайт будет являться одновременно моей персональной страничкой. Из функций нужен блог с комментариями, фото галерея, вставка видео. Я Поэт Лирик! Вот ссылка на стихи.ру http://stihi.ru/avtor/strim07

Ко всему прочему я инвалид и занимаюсь реализаций других социальных проектов. О цене - обсуждается! Заранее всем спасибо.

JoomlaWordPress
14 лет назад
strimka2007
Владимир 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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