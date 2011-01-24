Необходимо сделать несложный сайт-каталог (кэшбек сервис, партнерские ссылки СРА). Примерный внешний вид и функционал - http://moneyback-точка-ru/ (было бы оптимально). Сайт на WordPress (или другая беспл. CMS, дизайн возможно шаблонный (но доведенный до ума). ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт kozyakoff.ru Нужно доработать форму заказа в магазине, в данный момент выводится "Ошибка: Пожалуйста, выберите другой вариант доставки" Кто может помочь, пишите на [email protected]. Сразу пишите цену (много дать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть установленная Joomla + Virtuemart с установленным шаблоном (вот этот http://design4free.org/templates/pariti-kreativnyie-shablonyi-joomla.html). Нужно доработать шаблон, убрать/переместить некоторые элементы, немного переделать верх (лого и картинку). Примерный фронт работ: 1) убрать доп.панели сверху и слева 2) ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн (отрисовать и сверстать под движок) для персональной страницы флориста. Концепция такая - это будет несложный визитка-магазин на основе ShopScript Lego Free (он уже установлен, но можем выбрать и другой движок, только бесплатный). ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад