Есть сейчас afishi.ru афи.рф афиши.рф Нужен свежий, легкий, интересный, креативный. Мы уже сменили за 8 лет 5 видов. убирали и убирали. Но все что-то не то :( ...
Немного доработать сайт на Joomla
Есть установленная Joomla + Virtuemart с установленным шаблоном (вот этот http://design4free.org/templates/pariti-kreativnyie-shablonyi-joomla.html). Нужно доработать шаблон, убрать/переместить некоторые элементы, немного переделать верх (лого и картинку). Примерный фронт работ:
1) убрать доп.панели сверху и слева
2) заменить виджет со сменяющейся картинкой на статическую картину (букет, цветы и тп)
3) изменить текст в баннере ("inter phaselus")
4) переделать меню сайта (поменять названия разделов в общем меню; сделать каталог для магазина в соотсветствии с высланными разделами)
5) консультация в настройке биллинга (если нужно, установка дополнительных беспл. модулей для доставки и оплаты)
6) консультации по формированию витрины, немного по дизайну и т.п.
Вроде ничего сложного, работы на пару часов (при условии, если вы хорошо знаете Joomla). Более полное ТЗ - по запросу. Писать можно на [email protected], указывайте сразу цену и сроки. Бюджет ограничен. Если выберу Вас исполнителем, предлагаю работать сразу на моем сервере (если вам так удобно будет).
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