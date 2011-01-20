Немного доработать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки197 просмотров

Есть установленная Joomla + Virtuemart с установленным шаблоном (вот этот http://design4free.org/templates/pariti-kreativnyie-shablonyi-joomla.html). Нужно доработать шаблон, убрать/переместить некоторые элементы, немного переделать верх (лого и картинку). Примерный фронт работ:

1) убрать доп.панели сверху и слева

2) заменить виджет со сменяющейся картинкой на статическую картину (букет, цветы и тп)

3) изменить текст в баннере ("inter phaselus")

4) переделать меню сайта (поменять названия разделов в общем меню; сделать каталог для магазина в соотсветствии с высланными разделами)

5) консультация в настройке биллинга (если нужно, установка дополнительных беспл. модулей для доставки и оплаты)

6) консультации по формированию витрины, немного по дизайну и т.п.

Вроде ничего сложного, работы на пару часов (при условии, если вы хорошо знаете Joomla). Более полное ТЗ - по запросу. Писать можно на [email protected], указывайте сразу цену и сроки. Бюджет ограничен. Если выберу Вас исполнителем, предлагаю работать сразу на моем сервере (если вам так удобно будет).

Joomla
14 лет назад
sobolevs
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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