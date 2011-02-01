Дизайн сайта - диджейдинг (школа диджеев)

Получила огромное удовольствие от общения с Романом! Предоставляет четкое описание задачи, корректен в общении, своевременная оплата в полном объеме! Очень понравилось работать с вами, Роман, надеюсь этот проект будет не последним. Рекомендую как честного и порядочного заказчика потенциальным исполнителям!