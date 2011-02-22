Нужен шаблон для интернет-магазина Web Asyst

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок371 просмотр

Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst).

Тематика магазина продажа Электроники, Профессионального видео оборудования, фото камер.

Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка шаблона и.т.д.

В шаблон должны включатся Flash банеры промоутеры товаров. Типа Доставка бесплатная и.т.д.

Нужен профессиональный Веб мастер с опытом создания подобной работы для Web Asyst

P.S. Новые дизайны нужны будут каждый месяц

Предпочтения по дизайну в строгих тонах допустим бело-черный. В любом случае рассмотрю любые варианты и примеры т.к. у каждого фантазия разная.

Пишите срок и цену!

14 лет назад
LAman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$300
3 дня
Человек слова и дела! Времени не теряет! Всегда в онлайне, что очень приятно, не ты его ищешь а он тебя! Буду только рад сотрудничеству с Евгением и дальше очень толковый веб дизайнер! Спасибо еще раз за шаблон! Буду работать еще!
Доволен сотрудничеством. Была четко поставлена задача и после ее выполнения была произведена оплата в полном объеме. С удовольствием продолжу сотрудничество в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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