Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку. ...
Нужен шаблон для интернет-магазина Web Asyst
Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst).
Тематика магазина продажа Электроники, Профессионального видео оборудования, фото камер.
Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка шаблона и.т.д.
В шаблон должны включатся Flash банеры промоутеры товаров. Типа Доставка бесплатная и.т.д.
Нужен профессиональный Веб мастер с опытом создания подобной работы для Web Asyst
P.S. Новые дизайны нужны будут каждый месяц
Предпочтения по дизайну в строгих тонах допустим бело-черный. В любом случае рассмотрю любые варианты и примеры т.к. у каждого фантазия разная.
Пишите срок и цену!
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