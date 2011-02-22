Нужен шаблон для интернет-магазина Web Asyst

Человек слова и дела! Времени не теряет! Всегда в онлайне, что очень приятно, не ты его ищешь а он тебя! Буду только рад сотрудничеству с Евгением и дальше очень толковый веб дизайнер! Спасибо еще раз за шаблон! Буду работать еще!