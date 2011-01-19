Нужно нарисовать дизайн, никаких тяжелых элементов нет. Ему нравится такой дизайн http://www.bakerhughes.com/, но конечно его 1 в 1 использовать нельзя. Нужно сделать что нить такое же, цвета использовать как на примере. Логотип ...
Шаблон Wordpress / Buddypress
Разработать шаблон журнального типа для wordpress.
Минимализм, Монохромная гамма.
10 000 рублей.
Сдать готовый к наполнению сайт.
Подробности: лс и [email protected]
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