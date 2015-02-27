Нужно нарисовать дизайн, никаких тяжелых элементов нет.

Ему нравится такой дизайн http://www.bakerhughes.com/, но конечно его 1 в 1 использовать нельзя.

Нужно сделать что нить такое же, цвета использовать как на примере.

Логотип в приложении, можно переделать под дизайн, т.к. нет его исходников лого.

Будет всего 3 страницы сайта: главная, клиенты, контакты.

Ширина дизайна, такая же как и в примере.

Проф. область клиента - обработка нефтяных труб и скважин от коррозии.

Будут вопросы пишите.