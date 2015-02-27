Дизайн сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок214 просмотров

Нужно нарисовать дизайн, никаких тяжелых элементов нет.

Ему нравится такой дизайн http://www.bakerhughes.com/, но конечно его 1 в 1 использовать нельзя.

Нужно сделать что нить такое же, цвета использовать как на примере.

Логотип в приложении, можно переделать под дизайн, т.к. нет его исходников лого.

Будет всего 3 страницы сайта: главная, клиенты, контакты.

Ширина дизайна, такая же как и в примере.

Проф. область клиента - обработка нефтяных труб и скважин от коррозии.

Будут вопросы пишите.

14 лет назад
nobap
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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