Надо сделать дизайн для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок316 просмотров

Надо сделать дизайн для сайта

14 лет назад
zsv_
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$70
3 дня
Нарисовал дизайн, ждал почти месяц оплаты (я был в командировки ) , т.е. вполне адекватный и в дальнейшем буду у него заказывать работы.
Доволен сотрудничеством. Сергей всегда выполняет свои обещания. Даже если "исчезает", то предупреждает об этом заранее и всегда рассчитывается сполна. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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