Дизайн сайта для гимназии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок291 просмотр

Необходим дизайн сайта для школы-гимназии.

Название гимназии: Бучанская Украинская гимназия

Информационный сайт, трех-колоночный.

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Языковые версии: украинская, русская

в дизайне предусмотреть

1. Банерное место для рекламы определенного мероприятия в школе

2. Блок погоды в г.Буча

3. Блок полезных ссылок

4. Блок школьных обьявлений

5. Возмоно новости (на усмотрения дизайнера)

Главное требование: дизайн на сайте должен меняться согласно времени года, т.е. будет необходимо разработать 4 версии главной странички, например если это зима - дизайн голубой со снежинками, может в футере школьники играют в снежки, если весна - подснежники и т.п.

Привожу несколько сайтов, которые нравятся

http://ellada.ru/

http://gim1521.ru/opisanie

http://sch171.ru/

14 лет назад
Anatoliya111
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад

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