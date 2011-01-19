Дизайн сайта для гимназии

Необходим дизайн сайта для школы-гимназии.

Название гимназии: Бучанская Украинская гимназия

Информационный сайт, трех-колоночный.

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Языковые версии: украинская, русская

в дизайне предусмотреть

1. Банерное место для рекламы определенного мероприятия в школе

2. Блок погоды в г.Буча

3. Блок полезных ссылок

4. Блок школьных обьявлений

5. Возмоно новости (на усмотрения дизайнера)

Главное требование: дизайн на сайте должен меняться согласно времени года, т.е. будет необходимо разработать 4 версии главной странички, например если это зима - дизайн голубой со снежинками, может в футере школьники играют в снежки, если весна - подснежники и т.п.

Привожу несколько сайтов, которые нравятся

http://ellada.ru/

http://gim1521.ru/opisanie

http://sch171.ru/