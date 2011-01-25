Разработка дизайна интернет магазина обуви (главная, страница каталога, страница товара, страница корзины) движок virtumart
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн и верстку главной страницы сайта - http://www.avtovodila.ru/
Общую концепцию структуры сайта менять не нужно, те. Меню вверху, левая колонка слева и данные справа. Все это хочется сохранить.
Шапку желательно сделать узкой, 6 разделов сделать в строчку: главная | как ездить | про машину | полезности | нужно знать | от автора.
Дизайн страниц этих разделов, например http://www.avtovodila.ru/?menu=kak_ezdit можно не менять. Единственное что можно так это подкорректировать стили.
Цветовая гамма должна быть исходя из логотипа - оранжево-синяя-серая, т.е. примерно как сейчас, только мне кажется оранжевости можно добавить кое где.
Техническая часть
По сути весь шаблон сайта содержится в одном файле index.php + к нему прицепляется левая часть. Можно оставить так как есть, можно сделать все в одном файле.
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