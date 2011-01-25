Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок243 просмотра

Нужно сделать дизайн и верстку главной страницы сайта - http://www.avtovodila.ru/

Общую концепцию структуры сайта менять не нужно, те. Меню вверху, левая колонка слева и данные справа. Все это хочется сохранить.

Шапку желательно сделать узкой, 6 разделов сделать в строчку: главная | как ездить | про машину | полезности | нужно знать | от автора.

Дизайн страниц этих разделов, например http://www.avtovodila.ru/?menu=kak_ezdit можно не менять. Единственное что можно так это подкорректировать стили.

Цветовая гамма должна быть исходя из логотипа - оранжево-синяя-серая, т.е. примерно как сейчас, только мне кажется оранжевости можно добавить кое где.

Техническая часть

По сути весь шаблон сайта содержится в одном файле index.php + к нему прицепляется левая часть. Можно оставить так как есть, можно сделать все в одном файле.

14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$70
3 дня
Все было сделано отлично. Сайт получился таким, каким я хотел его видеть.
Понравилось работать с данным человеком, отличный заказчик , все согласовывается и оплачивается.

Заявки фрилансеров

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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