Дизайн сайта багетной мастерской

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок366 просмотров

Примеры здесь:

http://anturag-ekb.ru/bagetka.php

Конструктор на малый размер загружаемого изображения

www.blocnot.ru

Нравится как оформлена идея на примере блокнота

icq: 407612167

остальное в приложениях

14 лет назад
devolmont
Игорь 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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