Дизайн сайта, только для deeforgotten

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки169 просмотров

Сделать PSD дизаин пары страницы, плюс обработка логотипа.

Бюджет $70

Детальное ТЗ в договоре

14 лет назад
antazy
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$70
7 дней
Работаем уже не первый раз. Качество на уровне. К сожалению не могу поставить 10, так как были не большие перебой со сроками. Самое главное заказчику понравился дизайн, работой довольны!
Спасибо большое за сотрудничество. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

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