На главной странице создать ленту событий: поступившие обращения граждан и что было сделано по каждому обращению. Как был решен вопрос. Также у каждого обращения могут быть комментарии и прикрепленные файлы. (своего рода форум). Все ...
Дизайн сайта в стиле WEB 2.0
Нужно разработать дизайн, стиль сайта.
На данном этапе интересует только идея.
На выходе PSD-ик.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Дизайн сайта.Завершен14 лет назад
- $100
Задача 1. Вынесение клиентского модуля Важно1: Об о всех действиях пользователя, должны приходить письма на почту [email protected] В данный момент приходит только информация о регистрации. Важно2: Везде обратная связь с ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Необходим редизайн существующего сайта www.solovei.info. Дизайн (без верстки) должен быть современным, но в то же время легким, не нагруженный графикой, подчеркивающий информативную направленность сайта. ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $210
Нужно разработать дизайн сайта для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-маркетингом. Нужна 2 макета: стартовая страница – на ней будут новости как в блогах на Вордпресс, и внутренняя страница – обычная контентная ...Дизайн сайтов71 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен макет, но оперативно нужно нарисовать либо весь макет, либо шапку на первом этапе, которая будет приниматься в первую очередь Подыскивается исполнитель, который не занят другими проектами и сможет быстро и качественно ...Завершен14 лет назад
- $100
Небольшой сайт рекламной компании, нужен уникальный простой и красивый дизайн дизайн главной страницы и логотип. Затем страница авторизации страница для пользователя с левой частью для личных данных аккаунта и с правой для основного контента. Так ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, сделанный на шаблоне. необходимо изменить некоторые элементы шаблона - заменить цвета. Смотрите аттачмент...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Предположительное длительное сотрудничество. Соглашение о работе только после просмотра набросков дизайна.Завершен14 лет назад
- $1300
Сайт - эвент компания. Должно быть всё красиво и максимально просто для клиентов, которые хотят заказать корпоративы и всякие эвенты... Требуется выдать цену за фирменный стиль + логотип - ...Завершен14 лет назад