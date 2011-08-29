Создание фирменного стиля + логотип + сайт

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок447 просмотров

Сайт - эвент компания.

Должно быть всё красиво и максимально просто для клиентов, которые хотят заказать корпоративы и всякие эвенты...

Требуется выдать цену за фирменный стиль + логотип - отдельно и отдельно - сайт.

Предложения скрыты - пишите тут.

В личку не писать. Спасибо.

UPDATE 06.08.2011

Итак.

1. Исходники сданы.

2. Сайт расмещён на хостинге.

3. Ошибки с технической стороны будут проверены в течении суток-двое (тк сегодня не рабочий день) специалистом, на наличие претензий, если таковые имеются, согласно ТЗ. + согласно стандартам разработки и создания сайта (технические ошибки). Сейчас производится оплата остатка денежных средств.

Все исправления по технической и внешней стороне вопроса относительно проекта возлагаются на исполнителя, после проведения аудита, согласно ТЗ.

так же, согласно проекту - итоговый бюджет поднимается до 1300usd (без учёта скидки по договоренности).

14 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1000
15 дней
Выполнено. Всё хорошо.
Закончили, рассчитались, все хорошо

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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