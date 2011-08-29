Создание фирменного стиля + логотип + сайт

Сайт - эвент компания.

Должно быть всё красиво и максимально просто для клиентов, которые хотят заказать корпоративы и всякие эвенты...

Требуется выдать цену за фирменный стиль + логотип - отдельно и отдельно - сайт.

Предложения скрыты - пишите тут.

В личку не писать. Спасибо.

UPDATE 06.08.2011

Итак.

1. Исходники сданы.

2. Сайт расмещён на хостинге.

3. Ошибки с технической стороны будут проверены в течении суток-двое (тк сегодня не рабочий день) специалистом, на наличие претензий, если таковые имеются, согласно ТЗ. + согласно стандартам разработки и создания сайта (технические ошибки). Сейчас производится оплата остатка денежных средств.

Все исправления по технической и внешней стороне вопроса относительно проекта возлагаются на исполнителя, после проведения аудита, согласно ТЗ.

так же, согласно проекту - итоговый бюджет поднимается до 1300usd (без учёта скидки по договоренности).