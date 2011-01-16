Приватно для Smarteg Design

Антон очень терпеливый человек, отличный дизайнер и приятный собеседник. Не все, с кем я работал, так терпеливо, без эмоций, исправляют правки, которые им предъявляет заказчик. Антон с этой задачей справился на 101%. Все исправления, замечания, дополнения - работает до полного удовлетворения заказчика. Я очень доволен был именно этим моментом. В профессиональном плане Антон знает свое дело, отлично рисует, имеет отличный вкус и подход к делу. Свой стиль у него точно уже выработался. Ну и с ним просто приятно говорить - не четкие задания / четкие исполнения. Простая, приятная беседа - так проходили все наши обсуждения заказа. Одним словом, рекомендую Антона как отличного исполнителя.