Приватно для Smarteg Design

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка95 просмотров

Необходимо сделать дизайн главной сраницы + дизайн нескольких внутренних страниц для сайта. Все подробности - исполнителю.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Антон очень терпеливый человек, отличный дизайнер и приятный собеседник. Не все, с кем я работал, так терпеливо, без эмоций, исправляют правки, которые им предъявляет заказчик. Антон с этой задачей справился на 101%. Все исправления, замечания, дополнения - работает до полного удовлетворения заказчика. Я очень доволен был именно этим моментом. В профессиональном плане Антон знает свое дело, отлично рисует, имеет отличный вкус и подход к делу. Свой стиль у него точно уже выработался. Ну и с ним просто приятно говорить - не четкие задания / четкие исполнения. Простая, приятная беседа - так проходили все наши обсуждения заказа. Одним словом, рекомендую Антона как отличного исполнителя.
Заказчик от Бога! Всегда имеет с собой ТЗ, оперативно отвечает на вопросы. Оплата четко и в срок. Вобщем, очень рад что мы встретились на этом сайте :).

Заявки фрилансеров

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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