Дизайн для сайта

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Завершен36 заявок389 просмотров

Дизайн для сайта

14 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
52 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
4 дня
Адекватный исполнитель, частый онлайн, работу выполняет быстро и четко, учитывает и выполняет ВСЕ пожелания заказчика, высказывает своё мнение но не настаивает на нем. Результатом я доволен! Работать с Дмитрием легко, те кто имел дело с Дмитрием понимают о чём я ;)
Приятный в общение заказчик. Четко поставленная задача и постоянное присутствие в сети очень помогает в работе. Работали без предоплаты и все честно было оплачено.

Заявки фрилансеров

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад

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