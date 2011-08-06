Необходим редизайн существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок376 просмотров

Добрый день!

Необходим редизайн существующего сайта www.solovei.info.

Дизайн (без верстки) должен быть современным,

но в то же время легким, не нагруженный графикой,

подчеркивающий информативную направленность сайта.

Ждем Ваших предложений.

14 лет назад
Solovei_info
Давид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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