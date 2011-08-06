Доработать сайт efimklimov.ru

На главной странице создать ленту событий: поступившие обращения граждан и что было сделано по каждому обращению. Как был решен вопрос.

Также у каждого обращения могут быть комментарии и прикрепленные файлы. (своего рода форум). Все комментарии проходят премодерацию. Есть администратор сайта.

В данный момент сайт на 80% переведн на ZendFramework. СУБД- MySQL.

Пример сайта со сходным функционалом – turchak.ru/.Цена договорная