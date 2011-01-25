Персонально для Wildcat

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка106 просмотров

Дизайн сайта.

14 лет назад
neadekvat
Виталий 
29 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$150
5 дней
Александра великолепно справилась с задачей. С самого начала уточнила все детали, необходимые для работы. В итоге, макет был принят с первого раза. С удовольствием обращусь к ней еще раз. Спасибо за работу.
Прекрасное сотрудничество, приятное общение и полная оплата!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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