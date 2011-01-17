Разработка сайта под ключ

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок825 просмотров

UPD!!!

В связи с тем, что предыдущий исполнитель оказалася не совсем добросовестным, нужен человек, который сможет доделать его работу, а это: верстка под ModX и наполнение контентом со старого сайта.

За все 150$.

UPD!!!

Есть:

Устаревший статический сайт с примитивным дизайном: http://www.netsys.ru

Требуется:

Разработать динамичный сайт с использованием CMS (предполагается JOOMLA!, ModX, хотя возможен и другой бесплатный движок). Дизайн сайта - Связь/Телефония. Требуется также перенос старых данных, т.е. сайт под ключ.

JoomlaMODX
13 лет назад
hmmmka
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад
$250
12 дней
После получения оплаты данный исполнитель пропал. Он не пишет и не отвечает на сообщения уже в течении 10 дней. Хотя на этом сайте появляется регулярно, в icq сидит в режиме невидимости. До этого он также имел свойство периодически пропадать, придумывая "детские" причины. Я считаю, что в мире современных цифровых технологий ничего не стоит предупредить человека о каких-либо обстоятельствах, тем более, что у исполнителя имеются все мои контакты....Думайте сами связывать с ним или нет, и ни в коем случае не работайте с ним по предоплате. ------- После написания этого отзыва Дмитрий вышел на связь в тот же день, и попросил удалить отзыв. Он сказал, что произошло недоразумение, и работа будет продолжена. После этого он опять пропал и уже неделю не выходит на связь. Думаю, что пора менять исполнителя, деньги выброшены в трубу.

Заявки фрилансеров

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад

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