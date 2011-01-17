Разработка сайта под ключ

После получения оплаты данный исполнитель пропал. Он не пишет и не отвечает на сообщения уже в течении 10 дней. Хотя на этом сайте появляется регулярно, в icq сидит в режиме невидимости. До этого он также имел свойство периодически пропадать, придумывая "детские" причины. Я считаю, что в мире современных цифровых технологий ничего не стоит предупредить человека о каких-либо обстоятельствах, тем более, что у исполнителя имеются все мои контакты....Думайте сами связывать с ним или нет, и ни в коем случае не работайте с ним по предоплате. ------- После написания этого отзыва Дмитрий вышел на связь в тот же день, и попросил удалить отзыв. Он сказал, что произошло недоразумение, и работа будет продолжена. После этого он опять пропал и уже неделю не выходит на связь. Думаю, что пора менять исполнителя, деньги выброшены в трубу.