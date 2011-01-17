UPD!!! В связи с тем, что предыдущий исполнитель оказалася не совсем добросовестным, нужен человек, который сможет доделать его работу, а это: верстка под ModX и наполнение контентом со старого сайта. За ...
Нужно сделать небольшой проект на Oscommerce
Есть готовый проект на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить. Полагаю для человека, который знает что такое Oscommerce это не более 1-го дня работы. в прикрепленном файле то что есть сейчас, что нужно сделать и какие модули добавить. От исполнителей срок, цена.
В виду того, что предыдущий исполнитель пропал предпочитаю работать по безопасной сделке.
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