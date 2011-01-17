Нужно сделать небольшой проект на Oscommerce

Есть готовый проект на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить. Полагаю для человека, который знает что такое Oscommerce это не более 1-го дня работы. в прикрепленном файле то что есть сейчас, что нужно сделать и какие модули добавить. От исполнителей срок, цена.

В виду того, что предыдущий исполнитель пропал предпочитаю работать по безопасной сделке.