Дизайн сайта с отрисовкой шапки в 3D

Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку.

Шапка примерно должна быть также как на этом сайте: usadbavip.ru

Во вложении материалы, которые есть в наличии.

Бюджет 300$ Жду ваших предложений по срокам.