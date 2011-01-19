Дизайн сайта с отрисовкой шапки в 3D

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок662 просмотра

Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку.

Шапка примерно должна быть также как на этом сайте: usadbavip.ru

Во вложении материалы, которые есть в наличии.

Бюджет 300$ Жду ваших предложений по срокам.

14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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