Разработка дизайна

Нужно нарисовать дизайн, никаких тяжелых элементов нет. Ему нравится такой дизайн http://www.bakerhughes.com/, но конечно его 1 в 1 использовать нельзя. Нужно сделать что нить такое же, цвета использовать как на примере. Логотип ...