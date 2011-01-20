Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку. ...
Приватный проект для Прохоровой Оксананы (Mila-kh)
Дизайн шапки для сайта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен не замудренный дизайн главной страницы сайта. и возможно 1 внутряк. ТЗ с набросками есть. бюджет скромный - до 100, в самом крайнем случае 150 у.е. сроки - ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть интернет-магазин со стандартной темой под управлением Webasyst на своем хостинге. Задача: сделать очень минималистиный дизайн, «ободрать» все картинки, поработать с размерами шрифтов в CSS. Должно выглядеть примерно как тут: http://www.mega-podarki.ru/, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер для разработки дизайна корпоративного сайта с опытом создания грамотных с точки зрения юзабилити дизайнов. Концепция есть. Надо додумать и все отрисовать. Главная страница + 3 внутренних. ...Закрыт14 лет назад
Современный западный дизайн, тз в приложении.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Необходимо создать качественный дизайн и шаблон для интернет магазина ножей ItsMyKnife.ru . Движок сайта - PhpshopЗакрыт14 лет назад
- $500
Разработать шаблон журнального типа для wordpress. Минимализм, Монохромная гамма. 10 000 рублей. Сдать готовый к наполнению сайт. Подробности: лс и [email protected]Закрыт14 лет назад
- $30
Нужно нарисовать дизайн, никаких тяжелых элементов нет. Ему нравится такой дизайн http://www.bakerhughes.com/, но конечно его 1 в 1 использовать нельзя. Нужно сделать что нить такое же, цвета использовать как на примере. Логотип ...Завершен14 лет назад
Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта: 1. Промо-страница (главная). 2. Внутренняя страница. Вам будет предоставлена проектировка и концепция, от Вас требуется полное понимание задачи и её ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужна шапка сайта. Размеры 1000 ширина высота 200 логотип не более 285 пикселей (справа) Я дам фотографии собственно с ними и надо будет работать. Фотографию для лого ...Завершен14 лет назад