Приватный проект для Прохоровой Оксананы (Mila-kh)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка157 просмотров

Дизайн шапки для сайта

14 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Очень быстро и креативно. 10 балов! Рекомендую.
Отлично поработали! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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