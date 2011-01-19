Нужна аналогичная тема для WebAsyst

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин со стандартной темой под управлением Webasyst на своем хостинге.

Задача: сделать очень минималистиный дизайн, «ободрать» все картинки, поработать с размерами шрифтов в CSS.

Должно выглядеть примерно как тут: http://www.mega-podarki.ru/, вернее еще проще (без ссылок на соц. сети и пр.)

Бюджет и сроки предлагайте сами, будем согласовывать.

Будет круто, если у вас уже есть опыт работы с Webasyst.