Нужна аналогичная тема для WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок129 просмотров

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин со стандартной темой под управлением Webasyst на своем хостинге.

Задача: сделать очень минималистиный дизайн, «ободрать» все картинки, поработать с размерами шрифтов в CSS.

Должно выглядеть примерно как тут: http://www.mega-podarki.ru/, вернее еще проще (без ссылок на соц. сети и пр.)

Бюджет и сроки предлагайте сами, будем согласовывать.

Будет круто, если у вас уже есть опыт работы с Webasyst.

CSSWebasyst
14 лет назад
iMateo
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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