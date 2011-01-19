Дизайн сайта Выкуп-авто.рф

# 1 — $ 50

Необходимо разработать красивый и яркий дизайн для нового сайта #выкуп-авто.рф#

Хотелось бы, чтобы дизайн реально привлекал внимание потенциальных клиентов..

По внешнему виду: фон только светлый, цвета оптимистичные или серьезные, но не серые и унылые..

Пункты меню:

- выкуп авто

- выкуп иномарок

- выкуп ВАЗ, ГАЗ

- контакты

плюс можно оставить место под 2-3 дополнительных пункта.

Также надо разместить форму обратной связи с полями:

- автомобиль

- год выпуска

- состояние

- информация

- ваша цена

- контакты

Размер текстового поля примерно под ~2500 зн.

Внизу место под стандартный счетчик liveinternet.

К участию в конкурсе принимаются все заявки.

ДОПОЛНЕНИЕ: размер шапки по вертикали желателен не более 400рх.. - чтобы например при разрешении 1024х600 уже было видно начало текста, а не одну шапку (многие сейчас пользуются нетбуками, на которых разрешение экрана небольшое..)..