Дизайн сайта Выкуп-авто.рф

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок1725 просмотров
#1$50

Необходимо разработать красивый и яркий дизайн для нового сайта #выкуп-авто.рф#

Хотелось бы, чтобы дизайн реально привлекал внимание потенциальных клиентов..

По внешнему виду: фон только светлый, цвета оптимистичные или серьезные, но не серые и унылые..

Пункты меню:

- выкуп авто

- выкуп иномарок

- выкуп ВАЗ, ГАЗ

- контакты

плюс можно оставить место под 2-3 дополнительных пункта.

Также надо разместить форму обратной связи с полями:

- автомобиль

- год выпуска

- состояние

- информация

- ваша цена

- контакты

Размер текстового поля примерно под ~2500 зн.

Внизу место под стандартный счетчик liveinternet.

К участию в конкурсе принимаются все заявки.

ДОПОЛНЕНИЕ: размер шапки по вертикали желателен не более 400рх.. - чтобы например при разрешении 1024х600 уже было видно начало текста, а не одну шапку (многие сейчас пользуются нетбуками, на которых разрешение экрана небольшое..)..

14 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

gr-n13
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

gr-n13
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1

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