Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку. ...
Настроить тему для WordPress
Есть купленная коммерческая тема http://themeforest.net/item/london-creative-portfolio-blog-wp-theme/full_screen_preview/70613
Необходимо:
1. настроить тему на сайте с установленным WordPress (в купленной теме имеется подробное видео-руководство)
2. Модифицировать дизайн:
а) изменить цвета css согласно тз
б) вставить готовый логотип
3. Перевести служебные заголовки и сообщения темы на русский язык (отредактировать php-файлы темы)
Предлагайте свои сроки и цену.
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