Нужно сделать дизайн сайта

Требуется дизайнер с головой, чувством вкуса и стиля!! Желательно иметь опыт выполнения дизайнов для сайтов серьезных компаний!

Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ, СОЛИДНЫЙ дизайн сайта, грамотно внести контент.

Есть уже купленный, сверстанный дизайн с флеш-анимацией и звуковым рядом и четкое тз по его переделке под нашу тематику.

Если сработаемся – заказов будет много по проектам дизайнов других наших сайтов.

Просьба дизайнеров, имеющих менее 15 положительных отзывов, не обращаться -НУЖЕН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫЙ ДИЗАЙН, а не стенгазета!!!!!

В случае удовлетворения наших требований – ХОРОШАЯ премия плюс постоянные заказы!

Срок даем 2 дня на дизайн и верстку. Обязательно нужно показывать промежуточные результаты работы!

Оплата – по договоренности. Работаем без предоплаты (см. отзывы)

Стучите в ICQ: 601981573 (обязательно укажите "дизайнер")

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПИШИТЕ СЮДА!!! ТОЛЬКО В ICQ!!! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ!!!