Нужно сделать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок276 просмотров

Требуется дизайнер с головой, чувством вкуса и стиля!! Желательно иметь опыт выполнения дизайнов для сайтов серьезных компаний!

Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ, СОЛИДНЫЙ дизайн сайта, грамотно внести контент.

Есть уже купленный, сверстанный дизайн с флеш-анимацией и звуковым рядом и четкое тз по его переделке под нашу тематику.

Если сработаемся – заказов будет много по проектам дизайнов других наших сайтов.

Просьба дизайнеров, имеющих менее 15 положительных отзывов, не обращаться -НУЖЕН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫЙ ДИЗАЙН, а не стенгазета!!!!!

В случае удовлетворения наших требований – ХОРОШАЯ премия плюс постоянные заказы!

Срок даем 2 дня на дизайн и верстку. Обязательно нужно показывать промежуточные результаты работы!

Оплата – по договоренности. Работаем без предоплаты (см. отзывы)

Стучите в ICQ: 601981573 (обязательно укажите "дизайнер")

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПИШИТЕ СЮДА!!! ТОЛЬКО В ICQ!!! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ!!!

14 лет назад
indigo89
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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