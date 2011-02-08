Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку. ...
Дизайн для клуба игры в мафию
Надо разработать простой дизайн для клуба "Бункер мафии". В клубе играют в карточную игру мафия.
Аналогичные сайты можно посмотреть здесь:
Сайт-визитка, поэтому требуется дизайн только шаблона и пример оформления контента. На мой взгляд, проект лёгкий. Особого креатива не требуется, заказчик примет почти любое качественное предложение.
ТЗ и материалы:
http://narod.ru/disk/3910207001/%D1%82%D0%B7%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.zip.html
Аська: 300719874
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