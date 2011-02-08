Дизайн для клуба игры в мафию

Здравствуйте. Есть интернет-магазин со стандартной темой под управлением Webasyst на своем хостинге. Задача: сделать очень минималистиный дизайн, «ободрать» все картинки, поработать с размерами шрифтов в CSS. Должно выглядеть примерно как тут: http://www.mega-podarki.ru/, ...