Нарисовать несколько страниц сайта в готовом стиле

Кирилл, спасибо вам за сотрудничество, с вами работать было одно удовольствие! Вы очень редкий тип заказчика, очень приятны в общении, адекватны в постановке задач и их оценке, пунктуальны и я буду рада, если нам доведётся в будущем еще сотрудничать вместе.