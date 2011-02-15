Нарисовать несколько страниц сайта в готовом стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок204 просмотра

Здравствуйте!

Есть разработанный стиль дизайна сайта. Требуется, вписавшись в этот дизайн, добавить некоторые элементы на готовые страницы, а также нарисовать с нуля несколько страниц.

Вариант дизайна предоставлю при личном контакте.

В предложениях указывайте, пожалуйста, ссылки на раздел портфолио, относящийся к дизайну сайтов.

Спасибо.

14 лет назад
Solariss
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена на отлично. Очень порадовал профессионализм, который встречается далеко не всегда, аккуратность в работе и соблюдении сроков. Спасибо Насте за работу! Однозначно рекомендую!
Кирилл, спасибо вам за сотрудничество, с вами работать было одно удовольствие! Вы очень редкий тип заказчика, очень приятны в общении, адекватны в постановке задач и их оценке, пунктуальны и я буду рада, если нам доведётся в будущем еще сотрудничать вместе.

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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